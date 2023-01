Flavio Briatore e la relazione con Barbara D'Urso: "L'unico legame stabile è con mio figlio"

Flavio Briatore e Barbara D’Urso stanno insieme? L’indiscrezione è stata pubblicata da Roberto Alessi che afferma di essere sicuro che tra i due ci sia ben più di una semplice frequentazione.

“La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta. Diciamo che a lui piace Lei sarebbe la donna ideale per lui…” L’imprenditore e la conduttrice non smentiscono, ma nemmeno confermano.

Flavio Briatore e Barbara D’Urso, parla l’imprenditore: “L’unico mio legame è con mio figlio”

Lo stesso Flavio Briatore è stato invitato a rilasciare qualche dichiarazione sull’argomento proprio sulle pagine di Novella 2000, ma si è limitato a rimanere vago, smorzando i toni: “Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda, l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco.”

Il commento di Barbara D’Urso

Da parte della D’Urso, invece, non ci sono ancora commenti ufficiali, ma la conduttrice aveva già espresso apprezzamenti nei confronti dell’imprenditore nel 2020: “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato.” Una porta che sembrava già essere aperta, chissà se con il tempo l’opportunità astratta di una relazione non si sia trasformata in una storia d’amore concreta.