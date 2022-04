Flavio Briatore, il compleanno di 72 anni è 'low cost': in pizzeria con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco.

Il compleanno di 72 anni di Flavio Briatore è stato, forse per la prima volta in vita sua, molto tranquillo. L’imprenditore ha preferito un party ‘low cost’ in pizzeria con la famiglia, ovvero Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, e gli amici più intimi.

Flavio Briatore: il compleanno di 72 anni

Qualche giorno fa, Flavio Briatore si è sottoposto ad un delicato intervento al tendine d’Achille. E’ per questo che l’imprenditore, nelle ultime ore, è arrivato in uno dei suoi locali milanese in sedia a rotelle. Anche se ancora convalescente, ha voluto festeggiare il suo 72esimo compleanno accanto agli affetti più cari. Al suo fianco, ovviamente, l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. Briatore ha voluto un party ‘low cost’, lontano anni luce dalle mega feste che si regalava qualche anno fa.

Per il festeggiato una bella pizza con i pomodorini e, per finire, una golosa torta al cioccolato.

Il 72esimo compleanno di Briatore è low cost

Una pizzeria, ovviamente non una qualunque, è stata scelta da Flavio per festeggiare i suoi 72 anni. Via social, Briatore ha dichiarato:

“Grazie a tutti: ho ricevuto una montagna di auguri e mi ha fatto molto piacere. Auguro a tutti tanta felicità e tanta salute. Ragazzi, la salute è fondamentale. Solo quando abbiamo dei problemi ci accorgiamo che (la salute, ndr) è fondamentale. Prima pensiamo sempre che succeda a qualcun altro, invece succede anche a noi, per cui riguardatevi, fate i controlli e pensate che senza salute non c’è vita. Ciao ragazzi, vi voglio bene”.

L’imprenditore si riferisce proprio al recente intervento che ha subito. La salute è fondamentale ed è proprio questo che ha compreso in pieno alla soglia dei 72 anni.

Il regale di Elisabetta Gregoraci

Che regalo ha scelto Elisabetta per il 72esimo compleanno di Flavio? Stando a quanto documentato dai paparazzi, la Gregoraci avrebbe comprato all’ex marito un profumo. La showgirl, infatti, è stata pizzicata dai fotografi durante un pomeriggio di shopping nel quadrilatero della moda milanese.