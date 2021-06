Flavio Briatore: malore improvviso per il proprietario del Billionaire

Flavio Briatore ha avuto un malore a Baku, capitale dell'Azerbaijan. Ad annunciarlo il manager dell'imprenditore sui social.

Flavio Briatore è stato colto da un malore a Baku, capitale dell’Azerbaijan. Il proprietario del Billionaire si trova qui per assistere al Gran Premio di Formula 1. A dare la notizia il manager dell’imprenditore sui social. Sembra però che il peggio sia passato.

Come informa il portale Gossip e TV, un personaggio molto vicino al mondo dello spettacolo, Alessandro Rosica, avrebbe parlato tuttavia di complicazioni. Dopo essersi sentito male, Flavio è stato assistito dallo staff medico dell’evento di Formula 1. Il manager dell’imprenditore ha condiviso su Instagram una storia in cui mostrava l’intero staff al servizio del dirigente aziendale e sportivo.

Malore per Flavio Briatore: come sta adesso?

Come già detto nell’introduzione al nostro articolo, Alessandro Rosica ha parlato di non meglio specificate complicazioni riguardo alla salute di Flavio Briatore.

Ad ogni modo è in seguito arrivato l’aggiornamento da parte del diretto interessato. L’imprenditore ha fatto sapere: “Volevo rassicurarvi, come vedete oggi sto alla grande. (Dopo la piccola défaillance di ieri). Grazie e buon sabato!”. L’imprenditore originario di Verzuolo (Cuneo) ha postato una foto che lo ritrae vicino a Stefano Domenicali, conosciuto per essere il presidente e amministratore delegato del Formula One Group.

Malore per Flavio Briatore: un 2020 al centro della polemica

La scorsa estate il prestigioso locale di Flavio Briatore, il Billionaire, fu coinvolto in una polemica dopo che lo stesso imprenditore era risultato positivo al Covid-19. Come se non bastasse, la partecipazione dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, lo aveva messo nuovamente sotto la luce dei riflettori. Negli ultimi tempi, Briatore è tornato al centro del gossip a causa di un presunto litigio tra la spadista 23enne Antonella Fiordelisi (di Salerno) e la stessa Gregoraci.

Malore per Flavio Briatore: è stato ricoverato?

Bisogna però precisare come secondo Gossip e TV Flavio Briatore non sarebbe stato in realtà ricoverato in ospedale. Dopo il malore, il proprietario del Billionaire si sarebbe limitato a una visita dei medici del circuito. Quel che conta è che Flavio ora si senta molto meglio. Tra i vari commenti social anche quello della ex Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha mostrato la sua vicinanza al padre di suo figlio tramite due emoji: un braccio che simboleggia la forza e una faccina con due occhi a cuoricino.