Con un video affidato ai social, Flavio Briatore ha denunciato un tentativo di furto. L’imprenditore ha sottolineato più volte che Milano è una città pericolosa e quello che gli è successo nelle ultime ore è l’ennesima prova.

Flavio Briatore infuriato: “Milano è pericolosa”

Flavio Briatore è stato vittima di un tentativo di furto. L’imprenditore, con un video condiviso sui social, ha raccontato cosa gli è successo nelle ultime ore a Milano. La città è diventata troppo pericolosa e nessuno sembra mettere un freno alla delinquenza. Ha esordito:

“Milano città sicura o non sicura? Sentite questa storia, cosa è successo a me alle 11 del mattino in Via Cordusio, zona piazza degli affari. Il mio autista mi stava aspettando in Via Cordusio, dove io avevo appuntamento per un caffè. L’autista scende dalla macchina, l’ufficio lo chiama e mentre lui era al telefono arriva un extracomunitario con il monopattino, apre la portiera, prende lo zainetto e fugge”.

Le accuse di Flavio Briatore

Briatore ha proseguito:

“L’autista se ne accorge quando lui aveva un vantaggio di circa 5/6 metri. Per fortuna nella zona c’era un capitano della Guardia di Finanza, lì per altri motivi, vede la scena, corre e blocca questo ragazzo. Recupera il mio zainetto e io gli sarò riconoscente sempre. (…) Allora, secondo voi, non è una roba da matti che in Via Cordusio alle 11 del mattino hai la gente che ti viene a rubare in macchina? Tra l’altro, fregandosene che ci fosse l’autista a un metro”.

Flavio era in procinto di partire per un viaggio di lavoro e nello zaino aveva tutti i suoi effetti personali.

La frecciatina a Beppe Sala

Briatore ha concluso il suo racconto lanciando una frecciatina al sindaco Beppe Sala: