Flavio Briatore ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo esser stato operato in una clinica privata.

Flavio Briatore è stato operato al tendine d’Achille in una clinica privata milanese e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Flavio Briatore operato al tendine d’Achille

Mostrandosi direttamente dal letto della clinica privata in cui è stato operato, Flavio Briatore ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha confessato di aver subito un intervento al tendine d’Achille.

L’imprenditore dovrà osservare un periodo di assoluto riposo, ma ha dichiarato che continuerà a mantenersi attivo e a lavorare.

“Ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”, ha scritto nel suo post via social.

In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno fatto i loro auguri per una pronta guarigione.

Flavio Briatore: la vita privata

Al momento Flavio Briatore risulta essere single nonostante l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, sia sempre al suo fianco. I due hanno smentito la possibilità di un loro ritorno di fiamma ma hanno anche specificato di volersi comportare come in qualsiasi altra famiglia per il bene del figlio Nathan Falco.

Il bambino è molto legato a entrambi i genitori che sono rimasti a vivere vicini per poter trascorrere insieme a lui tutto il loro tempo libero. Al momento anche Elisabetta Gregoraci sarebbe single e in tanti si chiedono se troverà presto un nuovo amore.