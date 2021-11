Flavio Insinna, la confessione: “Perché ho deciso di non avere figli con la mia compagna”

Flavio Insinna si è raccontato in una lunga intervista, spiegando anche il motivo per il quale ha deciso di non avere figli con la sua compagna.

Flavio Insinna: il punto di riferimento è stato Gigi Proietti

Flavio Insinna ha parlato a cuore aperto in una lunga intervista per il Corriere.

ha spiegato che tutto questo successo potrebbe finire da un momento all’altro. “Non sono uno di quelli che vanno in giro a dire ‘la Rai è casa mia’. Però io ho fatto i ‘pacchi’ e mi sono divertito come un matto, ho fatto e sto facendo L’Eredità e mi diverto come un matto. E allora sarò sincero: se finisse domani me ne andrei con serenità, ringraziando” ha spiegato il conduttore.

Il suo punto di riferimento più importante è stato Gigi Proietti, che ama definire il suo maestro. “Prima di provare, a teatro, ci ricordava che ‘non stiamo operando a cuore aperto’, che non stiamo facendo cose imprescindibili per il destino del mondo. Siamo attori, tutto qui” ha raccontato.

Flavio Insinna: perché non ha avuto figli

La famiglia di origine è il motore di tutto quello che è avvenuto nella sua vita. Ora, lo è anche la sua relazione con la fidanzata Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi, con cui, però, ha deciso di non avere figli.

“Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera di attore. Però mamma fece da paciera: andava da papà e metteva una buona parola, poi veniva da me e faceva lo stesso. Temo che non sarei all’altezza” ha spiegato Insinna. Una parte importante della sua vita è l’amore per gli animali.

“Vivo in uno zoo. Intanto c’è il cane della mia compagna, la quale ha adottato anche me oltre a lui. Poi c’è la tartaruga della mia famiglia, che oggi ha 60 anni e che ci ha visti crescere, a me e a mia sorella. Ho avuto cornacchie, gatti di ogni tipo, conigli” ha dichiarato.

Flavio Insinna: “Ho ceduto al nervosismo”

Gli è stato chiesto se c’è qualcosa che non rifarebbe. “Sì, ed è un errore preciso. Non sprecherei le giornate mie e dei miei collaboratori di Affari tuoi dicendo cose magari giuste ma nel modo sbagliato. Quando ho ceduto al nervosismo sono stato visto come una persona cattiva, ma io non sono così. Eppure ancora oggi non riesco a perdonarmi. Oggi certamente preferirei fare una trasmissione meno perfetta e curata ma senza avvelenare le giornate mie e di quelli che lavorano con me” ha spiegato Flavio Insinna. Il lavoro è una delle cose più importanti, ma ora è stato superato dall’amore. “Ascolto di più. Dedico più tempo alla persona che amo. Tolgo qualcosa al lavoro, cosa che prima mi riusciva difficilissimo. Chiedo scusa a chi non è stato amato abbastanza da me, ma oggi so che Gigi aveva ragione: non operiamo a cuore aperto, facciamo solo televisione” ha spiegato.