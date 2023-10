Non solo soddisfazioni sul piano privato, Flavio Montrucchio ha registrato un record anche sul versante lavorativo. Il conduttore ha ricevuto un’ottima notizia e non sta più nella pelle.

Flavio Montrucchio registra un record

Recentemente, Flavio Montrucchio ha festeggiato 20 anni di matrimonio con Alessia Mancini. Per l’occasione, i due piccioncini si sono concessi una vacanza a Parigi con i due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, venuto al mondo l’8 aprile 2015. Non è solo la sfera personale, però, a renderlo felice come non mai: anche sul versante lavorativo ha segnato un record inaspettato.

Ottima notizia per Flavio Montrucchio

Da anni, ormai, Flavio Montrucchio conduce Primo Appuntamento su Real Time. Il programma va in onda ogni martedì sera, giornata in cui la concorrenza è spietata. Eppure, con l’ultima puntata è riuscito a segnare un record che nessuno si aspettava.

Record per Primo Appuntamento

L’ultima puntata di Primo Appuntamento ha registrato ascolti pazzeschi. Flavio Montrucchio è riuscito a conquistare 414mila telespettatori, con un picco massimo di oltre mezzo milione e uno share pari a 2.1%. Un record importante, non soltanto per il conduttore ma per tutta la Rete. Real Time sta crescendo sempre di più e il merito è anche del marito di Alessia Mancini.