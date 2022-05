Flop per il partito di Scholz alle elezioni regionali in Germania

Roma, 9 mag. (askanews) – I conservatori tedeschi hanno riportato una vittoria schiacciante nel Land settentrionale dello Schlewig Holstein. Il partito del cancelliere Olaf Scholz, la Spd, è invece arrivata terza, dopo Cdu e Verdi.

Grida di giubilo dei sostenitori per la riconferma del loro governatore cristianodemocratico (Cdu) Daniel Guenther: “Se si guarda al risultato complessivo. Intendo dire: un governo dove tutti e tre i partiti ottengono due terzi dei consensi, ciò dimostra anche che la gente è davvero soddisfatta del modo in cui abbiamo governato”.

La Spd ha visto il suo consenso calare al 16%, più di 10 punti percentuali in meno in confronto alle ultime elezioni (27,3%) che si sono svolte nel 2017, secondo le prime proiezioni delle reti pubbliche. I socialdemocratici sono stati superati dai Gruene, al secondo posto, con il 17-19%, ma a stravincere è sicuramente la Cdu, che ha ottenuto il 41-42% dei consensi.

Una vittoria che il segretario generale della Cdu, Mario Czaja, ha rigirato contro il governo Scholz, oggetto di critiche per la linea cauta sugli aiuti militari all’Ucraina: “Sì, Daniel Guenther non ha nascosto il fatto che il suo governo avesse anche opinioni differenti ed è stato capace di metterle insieme, le ha sfruttate per un’azione di governo forte e di successo.

Credo che ci sia una differenza notevole con il governo Scholz a Berlino”.

Il Land settentrionale al confine con la Danimarca è uno tra i più piccoli dei 16 Laender, ma sia la Cdu che la Spd speravano in un successo da portare al prossimo voto regionale, quello in programma domenica 15 maggio nel Land del Nord Reno Westfalia, il più popoloso della Germania, attualmente guidato dalla Cdu.