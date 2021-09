Flora Canto e Brignano verso le nozze: “Sarà difficile dimenticare questo giorno”

Flora Canto e Enrico Brignano sono pronti a convolare a nozze: la fatidica proposta è avvenuta all'Arena di Verona.

Dopo 7 anni d’amore Enrico Brignano si è finalmente deciso a fare la sua proposta di nozze a Flora Canto, madre dei suoi due figli: il fatidico sì è giunto all’Arena di Verona.

Enrico Brignano: la proposta di nozze a Flora Canto

Dopo 7 anni d’amore e la nascita di due figli, Enrico Brignano e Flora Canto sono decisi a fare il grande passo: l’attore ha chiesto alla compagna di sposarlo nella romantica cornice dell’Arena di Verona, facendole dono di un prezioso anello di fidanzamento. Flora Canto ha dato l’annuncio via social, mostrando entusiasta il prezioso gioiello: “Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato…

Sarà Difficile dimenticare questo giorno… TI AMO…”, ha scritto l’attrice, e ancora: “Qualora ve lo stiate domandando… Ho detto SI.”

Enrico Brignano e Flora Canto: i figli

Dopo la nascita della prima figlia, martina, nel 2017, Flora Canto e Enrico Brignano hanno avuto il loro secondo figlio, Niccolà, durante l’estate 2021. I due avevano annunciato che dopo la nascita dei due figli il loro sogno fosse proprio quello di convolare a nozze e a quanto pare sono stati di parola.

Con tutte le probabilità i fiori d’arancio si terranno nel 2022 e i fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più.

Enrico Brignano e Flora Canto: la vita privata

Prima d’incontrare Flora Canto Enrico Brignano era stato sposato con Bianca Pazzaglia dal 2008 al 2013. L’amore tra lui e Flora Canto è stato un colpo di fulmine: “Mi sono innamorato perché Flo è una delle donne più divertenti che abbia mai conosciuto.

Fa ridere anche quando non vorrebbe e l’ho trovata irresistibile”, aveva dichiarato Brignano. Durante l’estate 2021 i due hanno realizzato il sogno di diventare genitori per la seconda volta. L’arrivo del piccolo Niccolò era stato annunciato via social alcuni mesi prima:

“In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina. Ed è così, che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”, aveva annunciato la coppia.