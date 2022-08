Flora Canto, imprevisto alle nozze: “Enrico non riuscita a stare in piedi”

Flora Canto ha svelato gli imprevisti che avrebbe vissuto il giorno delle nozze con Enrico Brignano.

A pochi giorni dal suo attesissimo matrimonio con Enrico Brignano, Flora Canto ha svelato alcuni imprevisti capitati il giorno delle nozze.

Flora Canto: gli imprevisti alle nozze

Flora Canto è convolata a nozze con Enrico Brignano dopo un lungo e importante amore che li ha portati a diventare genitori di due splendidi bambini.

Per la cerimonia i due hanno svolto tutti i preparativi per tempo, ma certo non potevano aspettarsi alcuni degli imprevisti di cui sono stati protagonisti proprio il grande giorno. Enrico Brignano ad esempio si è svegliato con il colpo della strega e, purtroppo, non sarebbe riuscito neanche ad alzarsi in piedi.

“La sera prima delle nozze, in un’atimosfera quasi sospesa, speciale, abbiamo dormito insieme nella villa. Una scelta di praticità: avendo due bambini piccoli, l’idea era di separarci al mattino per i preparativi.Peccato che alle sei ho aperto gli occhi perché ho sentito gocce di acqua sui vetri.

Pensavo fosse la condensa, era pioggia. Dopo quaranta giorni si solleone, stava piovendo. Non mi sono più riaddormentata, in attesa della schiarita. Avevo appena tirato un sospiro di sollievo quando, alle 8:30, Enrico si è svegliato con il colpo della strega, non riusciva a stare diritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi. Per fortuna dopo poco è arrivata Eva Presutti, la wedding planner, che mi ha rassicurata: “Ho tutto sotto controllo”, ha affermato.

La cerimonia e i festeggiamenti sono andati per il meglio e, dopo un’iniezione di antidolofico, anche Brignano si è ripreso brillantemente.