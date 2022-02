Flora Canto sposa Brignano: i dettagli del matrimonio

Flora Canto ha svelato alcuni dettagli sulle sue attesissime nozze con Enrico Brignano.

Flora Canto è pronta a convolare a nozze con Enrico Brignano, padre dei suoi due bambini, e per la prima volta ha svelato alcuni dettagli riguardanti i suoi fiori d’arancio.

Flora Canto: le nozze con Brignano

Dopo la nascita di Martina e Niccolò, Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti a fare il grande passo.

La stessa attrice ha svelato alcuni retroscena sulle sue nozze con l’attore che, con tutte le probabilità, si svolgeranno durante l’estate 2022.

“Sono in ritardo non ho scelto neanche l’abito ma ho scelto la location, diciamo che è sul mare. Faremo una cerimonia all’americana con Martina che porterà le fedi”, ha svelato Flora Canto, più felice che mai.

La proposta di nozze

I due attori sono legati ormai da moltissimi anni ma finora avevano preferito rinviare le loro nozze a data da destinarsi.

Poi, quando l’attrice è rimasta incinta del loro secondo figlio, Brignano ha affermato che dopo la nascita del piccolo si sarebbe deciso a sposarla, e a quanto pare è stato di parola. L’attore ha in seguito svelato che già da 2 anni pensava a come chiedere la mano a Flora Canto.

“Sono stato appresso alle chiusure e ai lockdown, ma per fortuna è arrivato il momento e l’ho fatta. L’intenzionalità ha aumentato la consapevolezza”, ha ammesso.

In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulle loro nozze e per il momento la coppia non ha ancora svelato quando e dove si terranno con esattezza.

Alla cerimonia è probabile che siano presenti molti dei loro amici vip e ovviamente i famigliari e i loro due bambini, Martina (che porterà le fedi ai due sposi) e Niccolò (nato durante l’estate 2021). Per saperne di più in merito alle nozze dei due attori non resta che attendere e loro intanto si godono il tempo insieme ai loro adorati due bambini.