Flora Canto svela il regalo di Brignano per i suoi 40 anni: "Mi sono commossa"

Flora Canto ha festeggiato il suo 40esimo compleanno con un party esclusivo in un casale alle porte di Roma e ha svelato cosa le avrebbe regalato suo marito, Enrico Brignano.

Flora Canto: il regalo di Brignano

Flora Canto ha raggiunto il traguardo dei 40 anni e per l’occasione ha festeggiato con i suoi cari e i suoi amici in un casale alle porte di Roma. A organizzare la festa in suo onore sarebbe stato suo marito, Enrico Brignano, che per l’occasione le ha fatto anche un romantico regalo.

“Enrico è riuscito a sorprendermi: oltre alla festa, mi ha dato un pacchettino con un gioiello.

Ha fatto tutto da solo, senza che io mi accorgessi di nulla. Mi sono commossa”, ha dichiarato l’attrice che, per finire, ha tirato le somme di questi 40 anni tra carriera e vita privata:

“Tirando le somme mi sono accorta che i traguardi per me importanti li ho raggiunti: sono una moglie innamorata, sono madre di due bimbi sani e meravigliosi, ho un lavoro che amo. Questa sensazione di appagamento mi ha accompagnato col sorriso mentre soffiavo sulla torta piena di candeline.

Certo, fossero state venti sarebbe stato meglio, ma va benissimo così”, ha affermato. Lei e Brignano oggi sono più felici che mai accanto ai loro bambini, Martina e Niccolò, e hanno anche realizzato il sogno di diventare marito e moglie. In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia e quali saranno le novità sul loro conto.