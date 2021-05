Floreali o fruttati, freschi o speziati: i profumi della nuova stagione ci avvolgono come un caldo abbraccio

I profumi della primavera estate 2021 sono in grado di sorprenderci con fragranze fresche, bouquet fioriti e note vivaci.

Scegliere di profumarsi è un po’ come percorrere un sentiero fatto di emozioni. Una scelta che ci fa stare davvero bene ed è in grado di “esaltare la nostra personalità, di comunicare l’umore del momento e anche di viaggiare con l’immaginazione” come sottolinea la presidente di Accademia del Profumo, Ambra Martone.

I profumi ci ricordano eventi e luoghi talvolta dimenticati, ci accompagnano negli anni vivacizzando il trascorrere del tempo, ci insegnano a sedurre piacevolmente e con le loro note sono in grado di regalarci momenti di autentica evasione.

Tante le novità di cui possiamo apprezzare le essenze, da provare assolutamente con l’approssimarsi della stagione calda. Fragranze di cui poter disporre facilmente grazie all’ampia selezione e all’offerta variegata di profumi online.

Le fragranze della stagione calda, una scelta a più voci

La stagione calda si apre all’insegna della freschezza, con tutta una serie di fragranze leggere, fiorite, agrumate e speziate. Profumi da provare assolutamente come l’eau de parfum Patchouli Tentation, una soluzione cipriata e floreale, l’espressione più innovativa della linea ‘Splendida’ di Bulgari.

Firmato da Giorgio Armani Sì Intense è l’ultima novità della linea Sì!, realizzata con il nettare di ribes nero, una sofisticata essenza estratta direttamente dal cuore di rosa turca e olio di davana, con chiari sentori liquorosi, messa in commercio in un bellissimo flacone gioiello dall’eleganza minimalista.

Dedicata all’universo femminile non manca una novità dalla freschezza decisa come quella offerta da l’eau de toilette Flower by Kenzo, riconoscibile per le note floreali agrumate e uno spiccato sentore di limone siciliano e mandarino, che si accompagna con intensità a zenzero e litchi e vanta un cuore fresco di rosa. Si veste di rosso la novità proposta da Carolina Herrera che con Very Good Girl si appresta a entrare nella top ten dei più amati.

Lavanda, gelsomino e un chiaro sentore di pera contraddistinguono Sparkling Bouquet, di Mon Guerlain, che la maison definisce senza mezzi termini come il “profumo della gioia”.

Fra le novità della nuova stagione è d’obbligo citare Moschino Toy 2 Bubble Gum, l’orsetto più popolare della profumeria, l’ultima fragranza Shiseido una lode alla femminilità e alla tenacia delle donne che trova ispirazione nel quartiere di Ginza di Tokyo, e un reale oggetto del desiderio quale Born In Roma Yellow Dream, la nuova fragranza di Valentino. Sensuale, dolcissima e inebriante è la proposta per la stagione 2021 di Jean Paul Gaultier, che si svela con JPG La Belle, venduto in un flacone estremamente bello e seducente.

Sensuali e sorprendenti anche le fragranze al maschile

Si presenta con una fragranza fresca e vigorosa una delle novità al maschile della nuova stagione. Si tratta di Invictus Victory firmato da Paco Rabanne, una new entry estremamente interessante nel panorama dei profumi accanto a proposte come Born in Roma Yellow Dream by Valentino, YSL Y Le Parfum, l’eau de parfum Intense di Tommy Hilfiger Impact, la scelta misteriosa e seducente di Viktor&Rolf Spicebomb Night Vision, e Givenchy Gentleman edt Intense la versione più aromatica di un classico della profumeria.