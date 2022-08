Florence Pugh e Zach Braff, amore naufragato: “Quando ne parlo ho un nodo in gola”

Florence Pugh ha confermato la fine della sua storia con Zach Braff, avvenuta ormai diversi mesi fa.

Florence Pugh, protagonista di Midsommar e di Piccole Donne, ha svelato per la prima volta che lei e Zach Braff (celebre protagonista di Scrubs) si sono lasciati dopo oltre 2 anni d’amore.

Florence Pugh e Zach Braff lasciati

Florence Pugh e Zach Braff hanno vissuto il loro amore nella massima discrezione e solo di recente l’attrice ha ammesso la loro rottura, che sarebbe avvenuta nel più totale riserbo alcuni mesi fa.

I due erano stati avvistati insieme per la prima volta nel 2019 e la loro storia d’amore, loro malgrado, era stata al centro dell’attenzione mediatica.

“Abbiamo cercato di separarci senza che il mondo lo sapesse, perché è stata una relazione su cui tutti si sono sentiti in diritto di parlare. Sentivamo solo che agendo in questo modo avremmo avuto il vantaggio di non avere milioni di persone che ci dicevano quanto fossero felici che non stiamo più insieme.

Quindi l’abbiamo fatto”, ha dichiarato l’attrice, e ancora. “Ho un nodo alla gola quando ne parlo”

Lei e Zach Braff hanno 21 anni di differenza e lei ha manifestato una grande insofferenza verso le attenzioni morbose che fan e giornalisti hanno dimostrato di avere nei loro confronti. “Ogni volta che sento che quella linea è stata superata nella mia vita, che si tratti di paparazzi che catturano momenti privati ​​​​o che non sono nemmeno reali, o di canali di gossip che incoraggiano il pubblico a condividere momenti privati ​​di personaggi famosi che camminano per strada, penso che sia incredibilmente sbagliato.

Non penso che le persone, solo perché fanno questo lavoro, debbano essere guardate e indagate su ogni aspetto della loro vita. Non ci siamo iscritti a un reality show”, ha confessato Florence Pugh, che oggi sarebbe single.