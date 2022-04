Floriana Secondi, chi è il fidanzato? Si chiama Angelo ed è al suo fianco da ben 7 anni.

Floriana Secondi è fidanzata da ben sette anni con un uomo di nome Angelo. Di professione architetto, è di origini romane e non appartiene al mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo sul compagno che ha riportato il sorriso nella vita dell’ex gieffina?

Floriana Secondi: chi è il fidanzato?

Gelosa della sua vita privata, Floriana Secondi non ha mai parlato nei dettagli del fidanzato. Il fortunato si chiama Angelo e non appartiene al mondo dello spettacolo. Sappiamo che è un noto architetto romano e che è al fianco dell’ex gieffina da sette anni. Si conoscono da tempo, ma la passione è esplosa soltanto nel 2015. In una delle rare occasioni in cui ha confessato di essere innamorata, Floriana ha dichiarato:

“Sono 7 anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente. (…) È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”.

La Secondi non ha mai reso pubblico il cognome del fidanzato, così come non sono mai usciti scatti che li ritraggono insieme.

I fidanzati importanti di Floriana Secondi

Prima di innamorarsi perdutamente di Angelo, Floriana ha avuto due storie importanti. La prima è quella con Mirko Fantini, padre dell’unico figlio Domiziano. Si sono conosciuti nel 2000 e dopo qualche anno si sono sposati. Nel 2008 è nato il bambino e poco dopo, precisamente nel 2011, si sono detti addio.

Ad oggi, la Secondi ha un ottimo rapporto con l’ex marito. Nello stesso periodo del divorzio ha conosciuto Daniele Pompili, di professione modello.

La terribile esperienza dell’aborto

Floriana, purtroppo, ha vissuto la terribile esperienza dell’aborto. Intervistata dal settimanale Visto, ha raccontato:

“Mi hanno ricoverata all’ospedale Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Lui non c’era perché sennò finivo di nuovo sui giornali, com’è successo quando ho scoperto di essere incinta. […] Da subito ci sono stati dolori e perdite. In più ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio”.

Il bambino era frutto dell’amore che la legava a Daniele. Il rapporto, però, si è concluso poco dopo, a causa del poco interesse del ragazzo.