Floriana Secondi contro Antonio Zequila: “Basta, vado fuori di testa”

Floriana Secondi contro Antonio Zequila: i due non riescono più a vivere legati h24.

Prima pesante lite all’Isola dei Famosi. Protagonisti Floriana Secondi e Antonio Zequila, che vivono h24 legati. I due, infatti, devono restare così fino alla prossima diretta, poi Ilary Blasi deciderà le loro sorti. Questa convivenza più che vicina e forzata li ha fatti esplodere.

Floriana Secondi e Antonio Zequila: è scontro

Nel corso della prima diretta dell’Isola dei Famosi, Floriana Secondi e Antonio Zequila avevano già dimostrato di non essere grandi amici. Dopo che la produzione del reality ha deciso di fargli iniziare il gioco legati, la situazione è degenerata. Il primo a perdere la pazienza è stato Er Mutanda, che si è lamentato di dover stare h24 legato all’ex gieffina. Antonio ha dichiarato:

“L’esperienza del naufrago va fatta individualmente. Io non vorrei stare legato nemmeno a mia madre o mio fratello quindi il punto è proprio questa catena. Io devo andare in bagno, ci sleghiamo un attimo. Devo liberarmi e non possiamo andare legati, andiamo dietro gli alberi e ci sleghiamo. Io voglio la mia libertà non amo le costrizioni. Poi vorrei anche fare una nuotata. Posso fare tutto ma non rinuncio alla libertà. Stai un attimo zitta, non mi piace che urli sempre! Parla un po’ di meno. Non accetto le persone aggressive. E non urlare che mi stai infastidendo”.

La replica di Floriana

Floriana, che ha paura di essere fatta fuori dall’Isola dei Famosi, ha replicato:

“Non ti puoi slegare io non voglio penalità. Verrò con te che devi espellere, però canta che non voglio sentire rumori. […] Ragazzi scusate, c’è un problema, lui vuole nuotare e non ce la fa più a stare legato, ve lo dico col cuore. Io resisto e lui continua a dire che vuole nuotare e fare i bisogni senza essere guardato. Lui dice che si slega. Siete d’accordo? Dice che si prenderà la responsabilità, ma poi la penalità ricadrà su tutti. Voglio rispettare le regole però non ce la faccio più a sentir ripetere ‘voglio fare il bagno senza catene basta’. Io mo per colpa su sto a andà fori de testa. Tu fai du palle non ti sopporto più. Meglio io che so aggressiva, che tu che sei saccente”.

La Secondi, sempre restando legata a Zequila, ha cercato un confronto con gli altri naufraghi.

Questi ultimi, temondo anche loro penalità, hanno cercato di far ragionare Antonio.

Antonio Zequila: problemi per il bagno

Lo scontro tra Floriana e Antonio non è finito qui. I due, infatti, devono rimanere legati anche quando vanno in bagno. Pare che Zequila, tutte le mattine, abbia necessità di “liberarsi”. La Secondi ha tuonato:

“Nun te poi slegà nun tazzardà. Mettiamoci qui e tu fai i bisogni. Ti prego però non voglio vedè e sentire nulla, oddio te prego vai più lontano. […] Io sono stata anche carina, stamani subito sei voluto andare dietro i cespugli e ti ho dovuto accompagnare. Io a casa manco compro la carta igienica”.

Er Mutanda, visibilmente esausto, ha ammesso:

“Io sono abituato che tutte le mattine mi alzo e faccio le mie cose in bagno. Io dico che devo fare ‘la mia telefonata’. Sono bisogni corporali e non c’è nulla di male. Nessuno fa i fiori dal corpo ed è normale, non hai fatto nulla di eccezionale ad accompagnarmi. Anche perché io se non mi libero di corpo non parlo e non inizio la giornata”.

Zequila e Floriana riusciranno ad arrivare alla prossima puntata dell’Isola dei Famosi legati? Staremo a vedere.