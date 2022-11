Floriana Secondi, la verità sulla lite con Manila Gorio: si pente della rissa? Giammai.

Ospite di Belve, Floriana Secondi è tornata a parlare della lite con Manila Gorio. L’ex concorrente del Grande Fratello ha sottolineato che non si pente di aver preso per i capelli la modella transgender.

Qualche tempo fa, Floriana Secondi ha avuto una pesante lite con Manila Gorio. La scena, avvenuta all’interno di un ristorante, è stata ripresa dal settimanale Novella2000 che ha condiviso le immagini di quella che agli occhi di tutti è apparsa come una vera e propria rissa. Ospite di Belve, l’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a parlare della lite. A tirare fuori l’argomento è stata la conduttrice Francesca Fagnani:

Floriana ha colto la palla al balzo e ha raccontato la sua verità. Ha dichiarato:

“Diciamo com’è andata. Io l’ho colpita sì , ma all’inizio con un fazzoletto, cioè con un tovagliolo. Ci penso bene quando alzo le mani. Perché, fidate, che so pesantucce le mie mani. Le ho dato addosso con un tovagliolo e lei mi ha lanciato addosso una forchetta. Per questo motivo io dopo l’ho rincorsa. Sì è anche vero che l’ho tirata per i capelli, ma perché lei correva e io la volevo riprendere. Ma quale grossa ciocca da capelli. Du peli c’aveva! Quei quattro peli che si ritrovava, ma quali ciocche”.

La Secondi ha ammesso di averla colpita, ma la dichiarazione sconvolgente è arrivata solo in seguito.

Nonostante sia passato del tempo, Floriana ha ammesso che non è affatto pentita della rissa con Manila Gorio. Ha dichiarato:

“Se so pentita? No, no, no pe gnente. Io nun me pento, questa è la cosa brutta mia. Io, quando vado, so decisa e nun faccio prigionieri. Ho pensato a questa cosa della forchetta lanciata. Non lo doveva fare, ha sbagliato. Non ho iniziato io, lei mi ha fatto fuori da un programma in cui lavoravo da cinque anni”.