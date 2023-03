Floriana Secondi si rivolge al killer del cugino chef ucciso: "Brutto bastardo!"

Con la sua consueta franchezza Floriana Secondi si rivolge al killer del cugino chef ucciso a Roma ieri: “Brutto bastardo!”. L’ex vincitrice del Grande Fratello è imparentata con Manuel Costa, al secolo Emanuele Cosenza freddato da Fabio Giaccio in un’auto nei pressi del ristorante della vittima. E la 45enne ex concorrente dei reality televisivi non ha fatto sconti e si è sfogata sui social dopo la notizia della morte di suo cugino.

Floriana Secondi ed il killer del cugino

Ed ha scritto: “Brutto bastardo! Togliere la vita a mio cugino, padre di quattro figli, sei un essere spregevole”. E ancora: “Sparare in testa a freddo, che Dio ti renda le tue azioni… ci sarà una giustizia terrena ma anche divina…”. Sui social, dove era molto conosciuto, Emanuele si faceva chiamare Manuel Costa ed era pieno di follower ed estimatori. Il sul locale, “L’Osteria degli Artisti”, era molto rinomato e sono stati quasi tremila i commenti dopo la notizia della sua uccisione: “Ho conosciuto il tuo valore, il tuo talento, la tua fantasia, la voglia di migliorare sempre te stesso e il mondo, di fare bene e armonizzare con gli altri, dare una mano sempre a tutti in prima linea“.

La pista del movente economico

Ma perché è stato ucciso Manuel? Gli investigatori della Polizia stanno anche battendo la pista del movente economico e della conoscenza fra vittima ed offender. Il 41enne ristoratore potrebbe essere stato freddato dal 43enne di origini napoletane via Germano Sommeiller per motivo legati ai soldi.