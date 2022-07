Florida, cade nel laghetto da golf: muore sbranata da due alligatori

La terribile tragedia è avvenuta in Florida, negli Stati Uniti, dove una donna caduta in un laghetto è stata sbranata viva da due alligatori

Terribile tragedia avvenuta in Florida, negli Stati Uniti: una donna è caduta nello stagno di un campo da golf ed è stata uccisa dagli alligatori. Gli animali non hanno lasciato scampo alla signora e l’hanno sbranata viva.

Florida, due aligatori sbranano una donna caduta in uno stagno

La Florida è famosa, tra le altre cose, anche per i suoi alligatori che vivono tranquillamente negli stagni dello stato degli Stati Uniti del Sud. La donna in questione, una signora americana in avanti con l’età, è caduta in uno stagno vicino ad un campo da golf e non ha avuto scampo. I due alligatori l’hanno attaccata in velocità e l’hanno sopraffatta. Inutili i tentativi della donna di provare a proteggersi, per lei non c’è stato nulla da fare.

Il racconto dello sceriffo e il destino degli alligatori

Dall’ufficio dello sceriffo fanno sapere: “Mentre erano in acqua, due alligatori sono stati avvistati vicino alla vittima e alla fine l’hanno afferrata mentre era in acqua. La donna non ha avuto scampo.” I due animali, da quanto si apprende, sono ora stati rimossi dall’acqua da un cacciatore di alligatori della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.