Florida, esclusi 54 libri di matematica: “Indottrinano i ragazzi”

Florida, rifiutato il 41% dei libri di matematica presentati

Lo scorso venerdì, il commissario per l’istruzione della Florida ha annunciato che il 41% di tutti i libri di testo di matematica presentati era stato rifiutato per non aver soddisfatto i nuovi standard dello Stato.

“Argomenti proibiti e strategie non richieste”

Come riporta il sito della CNN, secondo una dichiarazione del Florida Department of Education, molti dei libri di testo sono stati respinti perché “incorporano argomenti proibiti o strategie non richieste“. Altri libri sono stati rifiutati a causa dell “aggiunta non richiesta di Social Emotional Learning (questioni sociali ed emotive) in matematica.

Il governatore della Florida sui libri respinti

Secondo il governatore della Florida Ron DeSantis– veterano decorato della guerra in Iraq e con aspirazioni verso la Casa Bianca- i 50 libri di matematica rifiutati sui 132 volumi proposti per le scuole pubbliche “Indottrinano i ragazzi”.

Secondo DeSantis, i libri vietati in Florida hanno contenuti socio-emotivi “Matematica vuol dire dare la risposta giusta e noi vogliamo che i nostri figli imparino a dare la risposta giusta, non vogliamo che ci dicano come si sentono davanti a un problema matematico”. Il governatore del “Sushine State” è da tempo impegnato nelle sue personali battaglie per la scuola – come il divieto di parlare di “orientamento di genere” – e non è la prima volta che rilascia dichiarazioni a dir poco controverse.