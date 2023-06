Quello che starebbe accadendo a Luraville, una cittadina della Florida ha dell’atipico: un felino, probabilmente un gatto selvatico, avrebbe aggredito nel corso del tempo diversi residenti del luogo. La sua ferocia e i suoi morsi avrebbero costretto al ricovero in ospedale diverse persone. Le ultime due “vitime” sono andati in ospedale dopo l’attacco di quello che è stato soprannominato “gatto squilibrato”. Anche le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire; resesi conto del pericolo reale, hanno diramato messaggi e avvisi che informano i residenti circa l’aggressività del felino. Luraville è un’area di campagna caratterizzata da cascine e fattorie, a circa 80 miglia da Tallahassee, contea di Suwannee.

Florida, lo sceriffo contro il gatto selvatico

La battaglia dello sceriffo locale contro il minaccioso gatto selvatico sta andando avanti da una settimana. Come informa La Stampa, sono state piazzate anche trappole per fermare il felino, ma finora questo metodo non ha dato frutti.

Sam St John: “Non sappiamo quando lo cattureremo”

Lo sceriffo di Luraville, Sam St John, ha rilasciato tale aggiornamento sui social: “Durante due diversi incidenti, un paio di residenti che stavano camminando sulla 174th Street sono stati attaccati da un gatto selvatico. Entrambi hanno riportato ferite abbastanza gravi da dover essere curati presso l’ospedale. Non siamo in grado di dire almeno sino a quando non lo cattureremo, se il gatto abbia o meno la rabbia”.