Florida, risuonano le sirene d'evacuazione per l'uragano Milton

Florida, risuonano le sirene d'evacuazione per l'uragano Milton

Redington Shores, 9 ott. (askanews) - Una sirena risuona a Redington Shores, sulla costa della Florida, in uno scenario quasi spettrale: è l'allarme che indica l'evacuazione obbligatoria per l'arrivo dell'uragano Milton, che è stato elevato a categoria 5, la più alta della scala Saffir-Simpson, c...