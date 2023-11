Floridia: Fondamentale investimento servizio pubblico verso digitale

Roma, 14 nov. (askanews) – Il sesto rapporto Auditel-Censis “è fondamentale, ci dice che le persone, i cittadini si stanno spostando verso le Smart tv e sul digitale. Quindi l’investimento per il servizio pubblico è fondamentale ed è fondamentale un investimento tutto dedicato a trasportare il servizio pubblico sul digitale, affinché anche i contenuti siano pensati per il digitale e non soltanto riportati”: così Barbara Floridia (M5S), presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, intervenuta nella Sala capitolare del Senato alla presentazione del sesto rapporto Auditel-Censis intitolato “La nuova Italia televisiva”.

“É cambiata proprio la modalità, non solo di fruizione dei cittadini, ma anche di apprendimento, quindi dobbiamo ripensare non soltanto il servizio pubblico, ma ripensare proprio l’informazione. Siamo a rischio tutti con l’IA, siete a rischio tutti anche con l’IA, allora bisogna studiare ed è questo che voglio fare, sia negli Stati generali che in commissione vigilanza, dedicarci allo studio di questa trasformazione. Quindi l’atto di indirizzo, non solo vigilanza e controllo”, ha aggiunto.