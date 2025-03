Floridia (M5s): se prosegue stallo RAI farò appello a Mattarella

Roma, 25 mar. (askanews) – “In questo momento la vigilanza RAI è bloccata per una volontà della maggioranza e quindi non riusciamo a procedere e a mio avviso la commissione potrebbe invece essere il luogo del laboratorio in vista di queste trasformazioni digitali. Contemporaneamente è anche bloccata la riforma che come commissione abbiamo all’unanimità voluto che fossero incardinate tutte le proposte di legge ma non sta procedendo e invece dobbiamo procedere per le urgenze di cui in questo convegno parlavamo e perché ad agosto saremo in infrazione europea secondo regolamento ENFA”. Lo ha detto la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, intervenendo alla presentazione dell’Annuario della TV italiana ‘Multipolarità. Televisione e streaming verso il mercato maturo’.

“Se la situazione non si sblocca ho fatto appello ai Presidenti di Camera e Senato, ho fatto appello alla Commissione tutta, ho temporeggiato per sperare che in qualche modo lo stallo politico potesse essere superato, ma questo punto a livello istituzionale non posso permettere che un organo di garanzia importante come quello del servizio pubblico, anche in vista del referendum che a breve ci sarà l’8 e il 9 giugno, resti bloccato. Quindi cosa mi resta? Se non va avanti la situazione, se non si sblocca, dovrò fare appello al Presidente Mattarella”.