Flotilla, Richard Gere: gesto necessario, attivisti molto coraggiosi

Roma, 7 ott. (askanews) – Richard Gere, intervistato sul film di cui è stato tra i produttori esecutivi, “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, commentando la vicenda della Global Sumud Flotilla, fermata prima di arrivare a Gaza da Israele, nel tentativo di portare aiuti ai palestinesi, ha definito gli attivisti “molto coraggiosi” e “necessario” il loro tentativo di aiutare la popolazione.

“I ‘cattivi’ vogliono che te ne vada, non ci si può fare niente – ha detto l’attore – ma non possiamo permettere che questo sentimento prevalga, non possiamo permettere che i cattivi vincano. Dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo agire e a volte questo significa usare il nostro corpo, come Gandhi e altri, hanno sacrificato i loro corpi nella non violenza”.

“È un sacrificio – ha aggiunto – ma dobbiamo fermare tutto questo, gli israeliani devono fermare Netanyahu, gli americani devono fermare Trump, gli ungheresi devono fermare Orban e anche voi state affrontando i vostri problemi in Italia. Le persone devono parlare con il cuore e con la mente”.