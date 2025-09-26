Flotilla, Tajani: mi auguro cambino idea e dicano sì a Mattarella

Telese Terme, 26 set. (askanews) – La Global Sumud Flotilla cambi idea e ascolti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È l’appello del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Fi, a Telese Terme (Bn) per l’avvio della festa di partito.

“L’appello di Mattarella – ha aggiunto – ha un valore simbolico altissimo, è un appello a consegnare tutto alla Chiesa per poi, attraverso il consenso del governo israeliano, consegnare alla popolazione civile di Gaza gli aiuti.

Mi auguro che venga ascoltato, è vero che hanno detto di no però credo che sia un appello al quale non si può non rispondere in maniera positiva. Tutti conosciamo l’impegno di Mattarella per la pace. Penso si debba riflettere a lungo, si può anche cambiare idea, il no può diventare sì, c’è anche da proteggere tante vite umane, impedire che la situazione precipiti”, ha detto Tajani.

“Ho apprezzato molto il messaggio di Mattarella – ha detto Tajani – ha lavorato tantissimo perché si trovasse un compromesso in grado di impedire un peggioramento della situazione ed evitare rischi a tutti quelli che partecipano a questa avventura della Flottilla e permettere di portare tutti i beni che hanno, attraverso l’intervento del patriarcato, alla popolazione civile di Gaza. Abbiamo lavorato con Israele, con il patriarcato, abbiamo sentito attraverso l’unità di crisi la Flotilla, si può fare tutto, credo sia la soluzione migliore”.