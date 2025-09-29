Flottiglia Global Sumud: Viaggio verso Gaza per Portare Assistenza Umanitaria

La Global Sumud Flotilla, composta da 42 imbarcazioni, ha intrapreso un viaggio cruciale per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Mentre si avvicina alla Striscia di Gaza, gli equipaggi sono consapevoli dei rischi che potrebbero affrontare, in particolare gli attacchi da parte delle forze israeliane. Con solo tre giorni di navigazione rimasti, l’attenzione è alta e le preoccupazioni aumentano.

La navigazione verso Gaza

Tony Lapiccirella, uno degli attivisti italiani a bordo della Flotilla, ha fornito dettagli sul viaggio: “Siamo attualmente a 300 miglia dalla Striscia; tra due giorni saremo nella zona di intercettazione e tra tre arriveremo a Gaza.” Questo viaggio ha come obiettivo primario quello di stabilire un canale umanitario permanente, un passo necessario per alleviare le sofferenze della popolazione locale. Lapiccirella ha sottolineato che non è mai stata presa in considerazione l’idea di deviare verso Cipro o altre rotte alternative.

Rischi e legalità

In merito ai timori legati a un possibile attacco, Lapiccirella ha dichiarato: “Secondo il diritto internazionale, non ci sono rischi per noi. I pericoli derivano solo dalla violenza israeliana, che continua a essere tollerata dai governi a livello globale”. Queste affermazioni mettono in luce la complessità della situazione in cui si trovano gli attivisti, i quali si battono per il loro diritto di navigare in acque internazionali.

Impegni diplomatici e preoccupazioni governative

Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha recentemente incontrato una delegazione della Flotilla. Durante questo incontro, ha espresso profonda preoccupazione per i rischi significativi che l’equipaggio e le imbarcazioni stanno affrontando. Crosetto ha sottolineato che gli effetti di un eventuale incidente potrebbero essere drammatici. Tuttavia, nonostante queste preoccupazioni, la Flotilla ha confermato la sua intenzione di proseguire la navigazione, invocando il diritto di operare in acque internazionali.

Mediazioni in corso

Le trattative per garantire la sicurezza dell’equipaggio sono attualmente in corso. Numerosi attori, inclusi parlamentari e rappresentanti religiosi, stanno cercando di mediare per prevenire l’uso della forza da parte di Israele. Anche il Quirinale segue da vicino la situazione, contribuendo attivamente alle discussioni. Alcuni parlamentari a bordo stanno cercando di fornire protezione agli attivisti, senza però voler forzare l’assedio.

Le posizioni di Israele e della Flotilla

La nave Alpino, incaricata di scortare la Flotilla, ha regole d’ingaggio chiare, che vietano qualsiasi intervento armato per evitare conflitti con le autorità israeliane. Si prevede che la nave militare invierà un avviso alle imbarcazioni a cento miglia nautiche da Gaza, informandole dei potenziali pericoli e offrendo loro la possibilità di essere scortate in un porto più sicuro.

Obiettivi umanitari e richieste

Gli attivisti della Flotilla ribadiscono che il loro scopo è esclusivamente umanitario. «Non vogliamo forzare blocchi; siamo qui per portare aiuti», ha dichiarato Arturo Corrato, deputato del Partito Democratico a bordo della nave Karma. Anche l’eurodeputata Annalisa Corrado ha confermato che, finché si troveranno in acque internazionali, non cederanno alla pressione di fermarsi.

In un contesto di crescente tensione, le autorità israeliane hanno affermato di non voler mettere in pericolo la vita degli attivisti, ma hanno ricevuto ordini di impedire alla Flotilla di raggiungere Gaza. Gli attivisti chiedono che il corridoio umanitario diventi permanente, sostenendo che l’assistenza dovrebbe passare attraverso le organizzazioni religiose piuttosto che attraverso il governo italiano.

La missione della Global Sumud Flotilla prosegue con determinazione, mirata a portare aiuti umanitari a Gaza e a sfidare il blocco navale imposto da Israele. Gli attivisti intendono navigare in acque palestinesi, facendo sentire la loro voce contro le azioni ritenute illegali dello Stato israeliano. Questo impegno è volto a mantenere alta l’attenzione internazionale su una situazione complessa e delicata.