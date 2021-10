Fmi: banche centrali sotto pressione per inflazione, serve guidance chiara**

Roma, 12 ott. – (Adnkronos) – Anche se l'andamento al rialzo dell'inflazione è visto in attenuazione le banche centrali continueranno a tenere d'occhio le dinamiche dei prezzi "per evitare un ingiustificato inasprimento delle condizioni finanziarie che potrebbe mettere in pericolo la ripresa". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel Global Financial Stability Report riconoscendo come "l'inflazione alla fine potrebbe essere più duratura di quanto attualmente previsto" con "gli investitori che valutano orientati al rialzo i rischi per le prospettive di inflazione , soprattutto negli Stati Uniti, dove stanno ancora valutando le implicazioni del nuovo quadro di politica monetaria della Federal Reserve".

Per questo – si ricorda – "è fondamentale che le banche centrali forniscano indicazioni chiare sulle future scelte, compresi i progressi verso una normalizzazione della politica, per evitare una volatilità non necessaria nei mercati e un inasprimento ingiustificato delle condizioni finanziarie". Ma il Fondo riconosce anche come "se, alla fine, le pressioni sui prezzi si rivelassero più persistenti del previsto, le autorità monetarie dovrebbero agire con decisione per evitare un disancoraggio delle aspettative di inflazione".

L'Fmi ricorda che "alcune banche centrali dei mercati emergenti stanno già irrigidendo" le loro politiche nel quadro di "una ripresa globale sempre più asincrona": in questo contesto "un aumento elevato e rapido dei tassi statunitensi potrebbe portare a significative ricadute" sui molti mercati . Quanto alla rimozione degli interventi di stimolo "i programmi di acquisto di attività dovrebbero essere limitati nel tempo e nelle dimensionied essere collegati a obiettivi chiari" e "dovrebbero essere comunicati in anticipo e guidati da parametri chiari per ridurre al minimo il rischio di volatilità del mercato".