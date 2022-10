Fmi: deficit Italia almeno al 3% fino al 2027, dal 2025 torna avanzo primario**

Roma, 12 ott. – (Adnkronos) – Deficit dei conti pubblici in progressivo calo fino al 3% nel triennio 2025-27. Lo stima il Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor, in cui conferma la previsione di un disavanzo per l'anno in corso al 5,4%, lontano dal record del 2020 che – causa pandemia – aveva visto il 'rosso' al 9,6%.

Il progressivo, leggero miglioramento dei conti pubblici dovrebeb comunque permettere un timido ritorno all'avanzo primario (ovvero al saldo fra entrate e uscite, senza la spesa per interessi): se negli anni pre-pandemia questo surplus si aggirava in un range intorno all'1,5% del Pil, il dato è piombato a -6,3% nel 2020 ed anche quest'anno il 'buco' dovrebbe attestarsi al 2,1% per scendere ancora negli anni successivi. Ma dal 2025 in poi il Fondo stima un modesto 0,1% di surplus primario ogni anno fino al 2027.