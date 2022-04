Fmi: Georgieva, 'ritorno a livelli pre-covid richiederà più tempo'

Roma, 14 apr. -(Adnkronos) – Non solo la ripresa sta perdendo slancio – alla luce anche della crisi aperta dall'invasione dell'Ucraina – ma "anche le prospettive a medio termine hanno subito un duro colpo. Per la maggior parte dei paesi, ora si prevede che il Pil impiegherà ancora più tempo per tornare al trend pre-pandemia".

Lo segnala il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale,Kristalina Georgieva, in un discorso a Washington, spiegando che "la maggior parte dei paesi emergenti e in via di sviluppo non è solo alle prese con le ricadute economiche della guerra, ma anche con le cicatrici lasciate della crisi pandemica"."Ciò include – ricorda – la perdita di posti di lavoro e di apprendimento, costi sostenuti principalmente da donne e giovani. La ripresa rimane profondamente divergente tra ricchi e poveri".

"Inoltre – osserva – le prospettive sono straordinariamente incerte, ben oltre l'intervallo normale" perché "la guerra e le sanzioni potrebbero aumentare" di intensità e "nuove varianti Covid potrebbero emergere".