Fmi: Georgieva, 'taglieremo ancora stime crescita globale 2023'**

Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – Dopo le revisioni delle previsioni di crescita globale, tagliate già 3 volte dal Fondo Monetario Internazionale, nel World Economic Outlook che sarà diffuso la prossima settimana "ci sarà un altro taglio delle stime per il prossimo anno".Lo annuncia la direttrice generale dell'Fmi Kristalina Georgieva in un intervento in cui anticipa i temi dei tradizionali incontri d'autunno di Washington.

Le ultime stime vedevano la crescita 2022 al 3,2 percento e al 2,9 percento per il 2023.

L'economista sottolinea come "stiamo vivendo un cambiamento fondamentale nell'economia globale: da un mondo di relativa prevedibilità, con cooperazione economica internazionale, bassi tassi di interesse e bassa inflazione, a un mondo più fragile con maggiore incertezza, maggiore volatilità economica, con scontri geopolitici e disastri climatici più frequenti e devastanti, un mondo in cui qualsiasi paese può essere portato fuori rotta più facilmente e più spesso”.