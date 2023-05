**Fmi: in 2023 per Italia crescita moderata, Pil +1,1%**

**Fmi: in 2023 per Italia crescita moderata, Pil +1,1%**

Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - Dopo la "robusta" ripresa registrata lo scorso anno dall'Italia il Fondo Monetario Internazionale "prevede che una crescita moderata all'1,1% nel 2023 e nel 2024 e un aumento temporaneo dal 2025 quando la spesa per il Pnrr raggiungerà il ...

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – Dopo la "robusta" ripresa registrata lo scorso anno dall'Italia il Fondo Monetario Internazionale "prevede che una crescita moderata all'1,1% nel 2023 e nel 2024 e un aumento temporaneo dal 2025 quando la spesa per il Pnrr raggiungerà il picco". Lo scrive l'Fmi nella nota conclusiva sull'economia italiana diffusa al termine delle consultazioni periodiche.

"La ripresa dalle emergenze sanitarie ed energetiche e il ritiro delle misure di stimolo eccezionali ridurranno la crescita, nonostante il sostegno del Piano nazionale di ripresa e resilienza" continua il Fondo che "prevede che un incremento modesto dei consumi delle famiglie a causa dell'aumento dell'occupazione e di un temporaneo calo del tasso di risparmio, mentre il sostegno fiscale al reddito disponibile è stato ridotto parallelamente al calo dei prezzi dell'energia".

L'Fmi stima che "l'inasprimento della politica monetaria e la graduale eliminazione dei regimi di credito d'imposta sugli edifici rallenteranno gli investimenti privati mentre quelli pubblici finanziati dal Pnrr cresceranno più velocemente". Infine il fondo prevede "che l'inflazione core diminuirà gradualmente, con un ritorno all'obiettivo" del 2% "solo intorno al 2026". Nel lungo termine, il Fondo segnala come "il calo della popolazione in età lavorativa rappresenterà un freno alla crescita in assenza di un miglioramento duraturo della produttività".