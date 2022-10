Fmi: Kammer, 'in 2023 Europa abbandoni politiche fiscali espansive'**

Roma, 14 ott. -(Adnkronos) – "Il nostro consiglio all'Europa è di non portare più avanti politiche fiscali espansive. Anzi l'inasprimento dei bilanci dovrebbe procedere nel 2023 per sostenere anche la politica monetaria nella lotta contro l'inflazione e per permettere ai governi di ricostruire lo spazio fiscale che è stato consumato dalla crisi del Covid".

Lo sottolinea Alfred Kammer, Direttore del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale, incontrando la stampa. Kammer ricorda che "in molti paesi europei, i governi hanno adottato misure per attenuare il trasferimento di prezzi più elevati dell'energia alle famiglie e alle imprese: ma tali misure dovrebbero essere temporanee e dovranno diventare più mirate per assicurare che i costi per i bilanci pubblici siano gestibili"