Secondo le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale, quest’anno la Russia crescerà più di Germania e Gran Bretagna e come Francia e Italia. Lo stato retto da Vladimir Putin dovrebbe pareggiare, se non superare, quattro delle potenze d’Occidente che stanno insistendo sulle sanzioni nei confronti di Mosca, responsabile dell’inizio della guerra in Ucraina lo scorso anno. Questa risalita economica da parte della Russia rappresenza quindi un imprevisto. Nel 2022 Putin sperava in una guerra lampo in Ucraina, tramite una guerra lampo nel Paese, ma l’Occidente aveva risposto con le sanzioni per limitare la Russia. Mario Draghi, all’epoca premier italiano, era stato uno dei leader più determinati, favorevoli all’embargo delle fonti energetiche russe, chiedendosi: “Cosa preferiamo? La pace … o l’aria condizionata accesa tutta l’estate?”.

Russia crescerà più di Germania e Gran Bretagna: Putin continua la guerra in Ucraina

Nonostante le sanzioni schiaccianti, la Russia sembra stia continuando a crescere economicamente e, come se questo non bastasse, Putin continua imperterrito la sua guerra all’Ucraina. Gli oligarchi russi sembra non abbiano fatto molto per far ragionare il presidente russo, ma lo hanno anzi sostenuto e, allo stesso tempo, hanno cercato di far credere agli altri paesi di non apprezzare le decisioni dell’ex KGB.

Sanzioni funzionano? Non del tutto pare

Come fa notare Federico Fubini in un articolo pubblicato sul Corriere, è oramai evidente che le previsioni più ottimistiche sull’impatto delle sanzioni sulla Russia non si sono infine avverate. Anzi, ironia della sorte, paesi come Singapore, Malesia, Cina e India hanno intensificato i rapporti economici con Mosca e diversi paesi occidentali hanno aumentato l’import di prodotti petroliferi che i paesi emergenti ricavano dal greggio proveniente da Mosca.