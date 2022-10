Fmi: per Italia possibile recessione tecnica in prossimi trimestri**

Roma, 11 ott. -(Adnkronos) – Al Fondo Monetario Internazionale "ci attendiamo che l'Italia entri in recessione tecnica nei prossimi trimestri soprattutto per l'impatto della crisi energetica, per l'alta inflazione e del calo dei redditi". Lo ha indicato Petya Koeva Brooks, vice capo economista dell'Fmi incontrando la stampa per la presentazione del World Economic Outlook.

Parlando di "rischi al ribasso per via dell'impatto del mercato energetico" la Koeva Brooks ha quindi – in riferimento al nuovo esecutivo che succederà a quello di Mario Draghi – "consigliato, come per altri paesi, di garantire un sostegno alle persone più vulnerabili, ma valutando i margini di bilancio e garantendo un percorso di calo del debito".