Fmi: per Italia stima deficit 2023 al 3,7% e debito al 140,3%

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Il Fondo Monetario Internazionale conferma per il 2023 per l'Italia il target tendenziale di deficit del 3,7% espresso nel Def, con un rapporto debito pil al 140,3%. E' quanto mostrano le tabelle contenute nel Fiscal Monitor appena diffuso. Per il nostro paese...