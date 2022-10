Fmi: rallenta crescita economie avanzate, in 2023 solo +1,1%**

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – Le difficoltà dello scenario globale si riflettono nell'andamento delle economie avanzate, per le quali si prevede che la crescita rallenterà dal 5,2% nel 2021 al 2,4% nel 2022 e all'1,1% nel 2023. E' il nuovo scenario stimato dal Fondo Monetario Europeo nel World Economic Outlook, che taglia le stime rispetto all'andamento previsto a luglio (-0,1 punti percentuali per il 2022 e -0,3 punti per il 2023) con una revisione al ribasso soprattutto per le economie degli Stati Uniti e quelle europee.

Per gli Usa ora il fondo prevede che la crescita diminuirà dal 5,7% nel 2021 all'1,6% nel 2022 e 1,0 per cento nel 2023.

Nell'area dell'euro, continua l'Fmi, "il rallentamento della crescita è meno pronunciato rispetto a quello degli Stati Uniti nel 2022, ma dovrebbe intensificarsi" il prossimo anno con un dato totale per l'eurozona previsto al +3,1% nel 2022 e allo 0,5% il prossimo anno (frutto di una revisione al ribasso di 0,7 punti su luglio).

La media per l'area dell'euro – segnala l'Fmi – "nasconde una significativa eterogeneità tra i singoli paesi" con Italia e Spagna, che hanno goduto di "una ripresa dei servizi legati al turismo e della produzione industriale nella prima metà del 2022", che vedranno la crescita rallentare drasticamente nel 2023. Per il 2022 la Francia dovrebbe crescere del 2,5 %, mentre la Germania salire dell'1,5 %, prima di scendere a livelli negativi il prossimo anno.

Se l'Europa sconta gli effetti della guerra in Ucraina, dai tagli dell'approvvigionamento di gas russo al rialzo dei tassi della Bce per combattere l'inflazione, allo stesso tempo – spiega il fondo – una serie di fattori ha contribuito a un rallentamento a breve termine meno rapido rispetto agli Stati Uniti, inclusi i fondi NextGenerationEU. Quasi invariati i dati per il Giappone con una crescita dell'1,7% sia nel 2021 che nel 2022 e dell'1,6% nel 2023.