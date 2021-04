Fmi: rischi finanziari limitati da misure straordinarie ma attenti a conseguenze**

Roma, 6 apr. -(Adnkronos) – Davanti alle conseguenze del Covid-19 "misure politiche straordinarie hanno allentato le condizioni finanziarie e sostenuto l'economia, contribuendo a contenere i rischi per la stabilità finanziaria". Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nel Global Financial Stability Report, osservando tuttavia che "le azioni intraprese durante la pandemia possono avere conseguenze non intenzionali" anche alla luce diuna ripresa che "dovrebbe essere asincrona e divergente tra economie di mercato avanzate ed emergenti".

"È urgente agire per evitare" che la crisi lasci in eredita una serie di vulnerabilità, osserva il Fondo.