Fmi: taglia stime crescita globale, in 2023 al 3% e nel 2024 al 2,9%

Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – L'Fmi prevede che la crescita globale rallenterà dal 3,5% nel 2022 al 3,0% nel 2023 e al 2,9% nel 2024: le proiezioni contenute nel World Economic Outlook – spiega il fondo – rimangono al di sotto della media storica (2000-2019) del 3,8%, con un dato per il 2024 inferiore di 0,1 punti percentuali rispetto all’aggiornamento di luglio . Per le economie avanzate, il rallentamento previsto è dal 2,6% nel 2022 all’1,5% nel 2023 e all’1,4% nel 2024, in un contesto che vede l'economia Usa correre di più del previsto mentre la crescita dell'Eurozona sarà più debole di quanto stimato a luglio. L'Fmi prevede che i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo registreranno un modesto calo della crescita, dal 4,1% nel 2022 al 4,0% sia nel 2023 che nel 2024, con una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali per il 2024, a causa della crisi del settore immobiliare in Cina.

Il Fondo ha diffuso anche le previsioni per la crescita globale nel medio termine, pari al 3,1%, ovvero i livelli più bassi degli ultimi decenni, mentre sul fronte inflazione la stima è che quella globale diminuirà costantemente, dall’8,7% nel 2022 al 6,9% nel 2023 e al 5,8% nel 2024. Ma il dato 2023 e 2024 – continua l'Fmi – è stato rivisto al rialzo rispettivamente di 0,1 punti percentuali e 0,6 punti percentuali e nella maggior parte dei casi l’inflazione non dovrebbe tornare all’obiettivo entro il 2025.