Fnm: Gibelli, 'il nostro Gruppo reinterpreta i luoghi attraverso la cultura'

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – “Il nostro piano industriale, che si declina nelle varie società e fa capo alla strategia della capogruppo Fnm, vuole contaminare le stazioni e tutti i luoghi che fanno parte del nostro perimetro di attività industriale, con attività che coinvolgano la società, come i giovani dell'università o grandi istituzioni. Per citare un esempio, la veneranda fabbrica del Duomo ci ha consentito di reinterpretare in un angolo della stazione, quindi di un cosiddetto ‘non luogo’, un pezzo della bellezza di Milano.” Lo ha detto all'Adnkronos Andrea Gibelli, presidente di Fnm, il principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia e tra i principali investitori non statali italiani del settore, che nell'ultimo anno è attivo anche negli investimenti culturali.