Andrea Gibelli e FNM presentano il Piano strategico 2021-2025

La società guidata da Andrea Gibelli presenta il Piano strategico 2021-2025.

FNM, approvato il Piano Strategico 2021-2025: al centro del Gruppo, l’ambiente e la vita delle persone

FNM ha recentemente approvato il Piano Strategico 2021-2025, un Piano guidato da principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Andrea Gibelli ha commentato come segue il Piano Strategico FNM: “L’obiettivo è quello di sviluppare nuove forme di mobilità integrata e sostenibile e supportare lo sviluppo del territorio. Il rafforzamento della relazione con il territorio stesso così come l’impatto sull’ambiente e sulla vita delle persone passano anche attraverso la promozione di importanti progetti di rigenerazione urbana, tra cui FILI, che si sviluppa con interventi lungo l’asse ferroviario Milano Cadorna-Malpensa.

Per la prima volta il Piano di FNM integra e quantifica gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nella definizione della propria strategia industriale. Tutto questo si traduce in un piano di investimenti pari a circa 850 milioni di euro che consentiranno, grazie anche alla solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo, la ulteriore crescita, in coerenza con l’impegno già garantito negli ultimi anni in tema di sostenibilità e transizione energetica”.

Il Piano Strategico FNM prevede, tra le altre cose, la riduzione del 35% delle attuali emissioni di CO2 e l’utilizzo del 100% di energia da fonti rinnovabili per la trazione ferroviaria entro il 2025. Il piano di investimenti è pari a circa 850 milioni di euro, come ha spiegato Andrea Gibelli, di cui oltre un terzo in attività green incluse nella Tassonomia Europea.

FNM ha quindi messo al centro del proprio Piano strategico l’ambiente e la vita delle persone, andando a confermare quanto comunicato a margine del cambio del payoff e confermando quindi che i fattori ESG sono sempre più integrati nelle strategie e nella gestione del Gruppo.

Andrea Gibelli e FNM hanno presentato il nuovo payoff “La vita in movimento”

Andrea Gibelli e FNM hanno presentato inoltre il nuovo payoff che accompagna il nome dell’azienda, segnando così una nuova tappa per il Gruppo FNM. Il payoff della società FNM, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, ​si modifica dall’attuale “FNM – Idee in movimento” diventando “FNM – La vita in movimento“.

FNM, un Gruppo in continua evoluzione

Andrea Gibelli e FNM hanno deciso di cambiare il payoff per dare ancora maggiore visibilità al percorso di evoluzione svolto dal Gruppo. Un cambiamento che quindi mette in evidenza lo spirito, la missione e l’impegno della società che ha ampliato la sua visione e la sua azione, in maniera sempre più armonica, equilibrata e sostenibile, oltre il trasporto, verso il territorio, l’ambiente e la vita delle persone.

Andrea Gibelli, Presidente del Gruppo FNM, ha commentato così il cambiamento in questione: “Con il nuovo payoff segniamo oggi una nuova, fondamentale tappa del percorso che dal 1877 ci ha sempre visti proiettati verso il futuro, mantenendo al centro del nostro impegno le persone, l’ambiente e l’innovazione, in una parola la vita. “La vita in movimento” è tutto questo, è il segno di un Gruppo che non si è mai fermato e che è consapevole del grande impegno e della grande responsabilità che si assume giorno dopo giorno“.

Andrea Gibelli aveva anticipato il cambiamento del payoff di FNM in occasione della presentazione del Progetto FILI. Il nuovo payoff è stato al centro di una campagna ADV integrata di una settimana, realizzata da Carmi e Ubertis. La campagna ha interessato i principali quotidiani nazionali e le maggiori testate economiche nazionali online.