Focolaio a Montebruno, il sindaco: “Colpiti ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 anni”

Il sindaco di Montebruno ha annunciato la presenza di un focolaio Covid nel paese: i positivi hanno tutti meno di 40 anni.

A Montebruno, comune della città metropolitana di Genova, si è sviluppato un focolaio di coronavirus che ha coinvolto soggetti under 40 compresi diversi bambini. Gli eventi in programma per il fine settimana, tra cui la sesta edizione del raduno Autostory e Motostory, sono annullati.

Focolaio Covid a Montebruno

Ad annunciarlo è stato il sindaco Mirko Baldini, che su Facebook ha spiegato che i positivi o i sintomatici in attesa di tampone stanno aumentando ogni ora nel piccolo paese. Al momento, ha continuato, le persone coinvolte risultano tutte under 40, e vi sono molti ragazzi e ragazze di età compresa tra 16 e 25 anni e bambini.

Il primo cittadino ha dunque esortato alla massima collaborazione nel rispettare tutte le misure di sicurezza ed evitare il più possibile assembramenti e/o feste, utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso e mantenere la distanza interpersonale.

Focolaio Covid a Montebruno: “Quarantena per i contatti stretti”

Ha inoltre chiesto di osservare la quarantena per tutti coloro abbiano avuto contatti stretti con i positivi, in maniera tale da limitare la possibilità di propagazione del contagio: “Per chiunque in questi giorni avesse sintomi anche minimi si raccomanda di stare in casa e contattare immediatamente il proprio medico curante”.