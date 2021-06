Focolaio Covid a Mariano del Friuli dopo comunione col prete positivo: scuole in quarantena

Allarme focolaio Covid a Mariano del Friuli, dove il prete della chiesa locale è risultato positivo dopo aver celebrato le messe delle Prime Comunioni.

È allarme per un potenziale focolaio Covid a Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia, dove il parroco della chiesa di San Gottardo è risultato positivo al coronavirus dopo aver celebrato la messa delle Prime Comunioni. Al momento sono soltanto tre le persone trovate positive al Covid che avevano partecipato alla messa, due bambini e la madre di uno di questi, ma nel frattempo due scuole del comune sono state poste in isolamente al fine di evitare un’ulteriore diffusione del contagio.

Focolaio Covid a Mariano del Friuli dopo comunione col prete positivo

Prima che venissero riscontrati i tre casi di Covid-19 era risultato positivo proprio don Michele Tomasin, che aveva iniziato ad avvertire i primi sintomi della malattia pochi giorni dopo le celebrazioni delle Prime Comunioni e che ora si trova un quarantena in buone condizioni di salute.

Nel frattempo i locali della chiesa sono stati completamente sanificati come prevedono le norme, mentre due scuole della cittadina hanno subito preso provvedimenti contro il diffondersi del contagio. Una classe della scuola primaria di Mariano è stata infatti messa in quarantena e la scuola d’infanzia di Moraro è stata chiusa fino alle nuove disposizioni dell’Asugi.

Focolaio Covid a Mariano del Friuli: le parole del parroco

A commentare la vicenda sulle pagine del quotidiano Il Piccolo è stato proprio il parroco don Michele, che ha spiegato: “Il giorno delle prime comunioni, domenica 30 maggio, stavo benissimo e ho celebrato il rito in piena forza e salute. Soltanto il mercoledì successivo ho accusato i primi sintomi di stanchezza e di febbre. Venerdì 4 giugno ho poi fatto il tampone che è risultato positivo.

Da quel giorno sono in isolamento. […] Dopo che sono risultato positivo, l’azienda sanitaria si è informata riguardo alla Giornata delle prime comunioni. Ho dato loro tutti i nominativi dei partecipanti e l’Asugi è poi intervenuta per approfondire la situazione e fare tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Mi sono messo in comunicazione con i bambini e le famiglie per sapere quali siano le loro condizioni di salute. Sono sempre in contatto con loro“.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Mariano del Friuli, Luca Sartori: “Dopo un periodo di due settimane in cui il paese era ormai diventato Covid free si è registrata la positività del nostro parroco. Stiamo monitorando da vicino la situazione delle scuole. L’invito è quello di non abbassare la guardia, perché il rischio del contagio non è purtroppo ancora eliminato ed è quindi molto importante vaccinarsi”.