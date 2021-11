Sono 39 i nuovi contagi causati da un focolaio Covid scoppiato a Oppido Mamertina. Il sindaco invita alla massima prudenza

La preoccupazione per l’aumento dei nuovi contagi da Covid-19 è alta: sono oltre 5000 i nuovi casi giornalieri e l’indice Rt è tornato sopra l’uno. Occhi puntati specialmente sui nuovi focolai: l’ultimo è scoppiato a Oppido Mamertina.

Focolaio Covid a Oppido Mamertina, 39 nuovi contagi

Il Covid torna a far preoccupare la città di Oppido Mamertina, comune di circa 5mila abitanti in provincia di Reggio Calabria. Nel comune è infatti scoppiato l’ennesimo focolaio di Covid-19, come ha comunicato il sindaco Bruno Barillaro su Facebook.

Focolaio Covid a Oppido Mamertina, il sindaco invita a non abbassare la guardia

In un post ai cittadini, il sindaco di Oppido Mamertina ha comunicato dell’ennesimo focolaio scoppiato nel comune.

“Purtroppo l’ennesimo focolaio sta interessando la nostra comunità – ha scritto il primo cittadino sulla pagina Facebook del Comune di Oppido -. Dai dati forniti dalle autorità competenti, attualmente i casi di positività al Covid-19 sono 39: 1 a Castellace, 17 a Oppido centro e 21 a Messignadi”. L’invito, in conclusione, è quello di non abbassare la guardia e rispettare le regole anti-contagio per evitare che il focolaio si ingrandisca.

Focolaio Covid, prudenza per evitare nuove zone rosse

Il comune di Oppido Mamertina, negli scorsi mesi, è già stato teatro di due zone rosse imposte per il numero troppo alto di contagi. La preoccupazione del sindaco e delle autorità ora è contenere la diffusione del focolaio, per evitare di chiudere una terza volta la città.