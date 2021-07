Focolaio covid a Pantelleria, 26 i contagi: rischio di zona rossa

Sull'isola di Pantelleria si registra un nuovo focolaio covid; 26 i contagi, la maggior parte giovani non vaccinati. Il sindaco teme la zona rossa.

Sull’isola di Pantelleria sale il numero di positivi al covid, in seguito alla registrazione di un nuovo focolaio. Attualmente si contano 26 casi, tra cui 9 giovani che aspettano l’esito dle tampone molecolare.

Secondo le prime stime, si tratta di giovani, tra cui 6 minorenni, non vaccinati. Sempre secondo i primi rilevamenti, pare che il focolaio sia partito da una festa privata organizzata sull’isola, dove evidentemente non sono state rispettate tutte le misure anticovid.

Secondo gli ultimi dati di luglio, Pantelleria è l’ultima provincia di Trapani per il numero di vaccinati: poco più del 46%. Per questo motivo il focolaio registrato nelle ultime ore ora preoccupa il sindaco Vincenzo Campo che non esclude il ritorno alla zona rossa: “Per l’isola sarebbe devastante“.

“II dato delle vaccinazioni è certamente aumentato, ieri sono state somministrate 20 prime dosi, ma restiamo maglia nera in provincia e tra gli ultimi anche in Sicilia. Il motivo? Un concorso di colpe“. Così ha in seguito dichiarato il primo cittadino siciliano.

Il focolaio spaventa e non poco il sindaco e prima ancora della zona rossa, vorrebbe istituire nuove misure restrittive: “Se i contagi dovessero dilagare il rischio di diventare zona rossa sarebbe alle porte con un danno gravissimo, anche di immagine per l’isola. Stiamo valutando con la mia giunta una possibile stretta perché la situazione è allarmante. L’ipotesi è quella di maggior controlli da parte delle forze dell’ordine per scongiurare assembramenti in occasione di feste private ma anche l’introduzione del tampone, gratuito, per chiunque arrivi sull’isola.

Ci stiamo ragionando ma serve l’ok delle autorità sanitarie“.

Intanto prosegue l’iter di contact tracing e i tamponi sull’isola. Vincenzo Campo è sicuro che nelle prossime ore il numero di contagi è destinato ad aumentare e per questo motivo lancia un appello alla popolazione: “Occorre osservare le prescrizioni minime: igiene delle mani, distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine anche all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza ed evitare assembramenti partecipando a feste private senza controlli. Al momento l’unica arma contro il Covid è il vaccino, invito chi ancora non lo ha fatto a valutare con più attenzione l’ipotesi di sottoporsi alla vaccinazione“.