Il sindacato degli infermieri denuncia la presenza di un focolaio Covid al Pausilipon di Napoli: contagiati personale, bambini e genitori.

Nel reparto di Oncologia dell’ospedale Pausilipon di Napoli si è sviluppato un focolaio Covid che ha coinvolto sanitari, bambini e genitori: per il momento si contano sei piccoli pazienti, tre genitori e sei membri del personale positivi all’infezione (questi ultimi tutti vaccinati e tutti asintomatici).

Focolaio Covid al Pausilipon

La denuncia è giunta dal presidente nazionale di Nursing Up (sindacato degli infermieri italiani) Antonio De Palma che ha svelato la presenza di un cluster nella struttura napoletana dove sarebbero stati contagiati quattro infermieri e due operatori sociosanitari. Tutti avevano già ricevuto entrambe le dosi di vaccino che avrebbero contribuito a non far loro contrarre una malattia in forma grave.

Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe iniziato da un bambino risultato positivo al tampone dopo aver manifestato i primi sintomi dell’infezione.

Come previsto dal protocollo si è dato il via ai controlli sull’ipotetica catena dei contatti che per il momento ha portato alla diagnosi positivi di altri cinque bambini e sei dipendenti.

Focolaio Covid al Pausilipon: “Non abbassare la guardia”

Per De Palma questa è la dimostrazione che è ancora vietato abbassare la guardia a differenza di quanto affermava “qualche esponente politico che con un eccesso di ottimismo sosteneva che i contagi degli infermieri sono ormai solo un lontano ricordo“.

L’esperto ha sottolineato come si è lontani dal poter considerare fuori pericolo i professionisti della sanità che da oltre un anno combattono contro il virus.

Il timore di De Palma è quello che, vista la fragilità dei pazienti presenti in reparto, le infezioni possano allargarsi a macchia d’olio. Mentre si cerca di far luce sulla delicata vicenda, sperando che non coinvolga altri pazienti e nuovi reparti, ha poi fatto il punto della situazione in merito al numero di infermieri che si sono ammalati nell’ultimo mese.

Focolaio Covid al Pausilipon: quanti infermieri contagiati?

A livello nazionale, incrociando i dati dell’Istituto Superiore Sanità con quelli dell’Inail, sono 3.582 gli operatori sanitari risultatti positivi ad aprile. I dati Inail mostrano che, come già accaduto recente passato, l’85% degli esponenti del Sistema Sanitario Nazionale contagiati sono infermieri. Con oltre 3.000 contagi in un mese e una media di oltre 100 al giorno, è quindi “doverosa più che mai la massima attenzione.

Siamo certo lontani dai 350 contagi giornalieri di gennaio scorso, ma abbassare la guardia non è assolutamente possibile“.