Focolaio Covid al Tottenham, Conte: “La situazione è grave. Otto giocatori positivi”

Il manager Antonio Conte ha confermato le indiscrezioni recentemente trapelate in merito alla presenza di un focolaio Covid al Tottenham. Al momento, otto giocatori e cinque membri dello staff risultano essere positivi al coronavirus.

A quanto si apprendere, sono attualmente stati contagiati dal SARS-CoV-2 otto giocatori della squadra e cinque membri dello staff ma si attendono i risultati di altri test effettuati, ancora in fase di analisi.

Nonostante il focolaio Covid scoppiato al Tottenham, la squadra dovrà disputare una partita di Conference League contro il Rennes: il match è atteso per il prossimo giovedì 9 dicembre e dovrà rispettare le rigide regole imposte dalla Uefa in merito al numero minimo di giocatori effettivi a disposizione del club.

Intanto, non è stato rivelato se il Tottenham abbia intenzione di chiedere il rinvio della partita di Premier League che dovrebbe essere giocata a Brighton nella giornata di domenica 12 dicembre.

La notizia relativa al focolaio Covid al Totteham è stata annunciata dal manager Antonio Conte durante una conferenza stampa organizzata presso il centro di allenamento Hotspur Way della squadra.

In questa circostanza, l’uomo ha dichiarato: “Otto giocatori e cinque membri dello staff. Ogni giorno abbiamo persone con il Covid, persone che ieri non erano positive. Questa non è una bella situazione”.

In conferenza stampa, insieme a Conte, avrebbe dovuto esserci anche il centrocampista danese Pierre-Emile Hojbjergche, invece, ha incontrato i giornalisti da solo.

Interrogato dai media, il tecnico italiano non ha saputo indicare che i positivi al SARS-CoV-2 dei Spurs fossero stati infettati dalla variante Omicron ma ha rivelato di essere vaccinato contro il virus.

In relazione alla possibilità di introdurre il vaccino obbligatorio tra i giocatori e i membri dello staff del Tottenham, invece, il manager ha affermato: “Penso che ognuno prenda decisione migliore per sé stesso ed è una domanda per il dipartimento medico sulle persone che sono vaccinate o meno”.

Focolaio Covid al Tottenham, Conte: “Parlare di calcio è impossibile. La situazione è grave”

Nel corso del suo discorso, il direttore tecnico italiano Antonio Conte ha sottolineato: “Parlare di calcio oggi è impossibile. L’ultima situazione mi ha molto turbato. La situazione è grave. C’è un grosso contagio. Ci prepariamo per la partita contro il Rennes, ma è molto difficile. Ancora una volta alla fine della seduta, un giocatore testato positivo, un altro membro dello staff positivo. Domani, chi sarà? Ora, di sicuro, siamo un po’ spaventati perché domani non sappiamo cosa accadrà”.

Il manager, visibilmente preoccupato, ha anche sottolineato che quanto accaduto rappresenta una circostanza “così strana e incredibile” e ha precisato: “Questo di sicuro mi addolora perché sono qui per parlare di calcio, dei miei giocatori e dell’atmosfera che voglio vedere domani – e ha aggiunto –. Parliamo invece delle persone che hanno il Covid”.