Focolaio covid in una scuola di Acerra: chiuso l’istituto, 7 positivi e 300 bambini in isolamento

Focolaio covid in una scuola di Acerra: chiuso il II Circolo "Don Diana" con 7 positivi e 300 bambini in isolamento: la dirigente corre subito ai ripari

Un grosso focolaio covid è stato rilevato all’interno di una scuola di Acerra, in provincia di Napoli: l’istituto è stato chiuso dopo che lo screening ha rivelato 7 positivi, pertanto 300 bambini sono stati messi in isolamento. Ad essere stato chiuso è il II Circolo Didattico Don Peppe Diana.

Il motivo? Nella scuola cinque insegnanti e due alunni sono risultati positivi al Covid-19.

Focolaio covid in una scuola di Acerra: le misure della dirigente scolastica

È il motivo per cui la dirigente scolastica ha valutato ed applicato in tempi rapidissimi la sospensione delle lezioni fino a lunedì 27 settembre. In un secondo momento la stessa dirigente ha disposto la chiusura dell’istituto, che è stato sottoposto alla procedura di sanificazione prevista in questi casi.

Tamponi anche ai genitori dopo il focolaio covid in una scuola di Acerra

I bambini che sono stati sottoposti a quarantena perché iscritti all’istituto sono circa 300. Ai loro genitori è stato consigliato di sottoporsi al tampone. Ma come si è arrivati a rilevare il focolaio? I media che si stanno occupando del caso spiegano l’origine di quel cluster scolastico che ha portato alla chiusura dell’istituto.

Come si è generato il focolaio covid nella scuola “Don Peppe Diana” di Acerra

È accaduto che pochi giorni prima dell’inizio delle lezioni una docente aveva accusato i sintomi di un forte raffreddore, poi rivelatosi covid dopo il tampone.

L’aveva seguita un’altra insegnante ed era partito il tracciamento con bilancio di cinque insegnati due studenti risultati positivi. Sono tutti asintomatici o presentano sintomi lievi.