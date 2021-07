A causa di una festa nello spazio esterno di una discoteca di Codogno si è sviluppato un focolaio di Covid: diversi i giovani positivi.

Diversi ragazzi sono risultati positivi al Covid dopo una festa in un locale di Codogno: il focolaio conta almeno 4 casi nel comune di Orio Litta, il cui sindaco ha fatto un appello affinché i cittadini non abbassino la guardia e rispettino le norme anti contagio.

Focolaio dopo un festa a Codogno

I fatti risalgono al 26 giugno, quando un gruppo di ragazzi si è riunito per festeggiare la fine dell’anno scolastico nello spazio esterno di una discoteca di Codogno. Una festa che, come ha riferito qualche genitore dopo i racconti dei figli, era piena di gente e in cui era difficile rispettare il distanziamento.

Il risultato è stata la positività di diversi ragazzi residenti a Orio Litta, Casalpusterlengo e Codogno.

Le persone contagiate che risiedono nel primo comune, tre ragazzi e un adulto, per il momento presentano sintomi non gravi quali dissenteria e febbre.

Focolaio dopo un festa a Codogno: l’appello del sindaco di Orio Litta

Il primo cittadino Francesco Ferrari, nello specificare che 27 concittadini si trvano in isolamento domiciliare, ha fatto un appello agli abitanti chiedendo loro di indossare le mascherine anche all’aperto. “La pandemia andrà presto via, considerata anche la campagna vaccinale, ma, nel frattempo, bisogna avere ancora un po’ di pazienza.

Soprattutto noi, in questi giorni“, ha sottolineato. Tanti cittadini di Orio, ha concluso, sono preoccupati per il focolaio sviluppatosi: “Speriamo in bene“.