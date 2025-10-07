Foggia, arrestato pericoloso latitante già condananto per mafia

Foggia, 7 ott. (askanews) – L’hanno sorpreso nel sonno e arrestato. I Carabinieri del Gis hanno fatto irruzione all’interno di un edificio alla periferia di Foggia, dove si trovava il pregiudicato Leonardo Gesualdo, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa ed era anche inserito nella lista dei latitanti più pericolosi.

Il 39enne esponente di spicco della “Società foggiana” in fuga oramai da 5 anni è stato localizzato nel suo rifugio e nonostante avesse in suo possesso una pistola con matricola abrasa e con il caricatore inserito contenente sei colpi si è arreso senza opporre alcuna resistenza.